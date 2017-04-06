Мэр Трускавца приглашает туристов из Азербайджана в город здоровья

By  | 10.04.2017 | Filed under: Публікації

За последний год число азербайджанских туристов, посетивших курорты Трускавца, увеличилось в два раза, достигнув семи тысяч человек, сказал в четверг на пресс-конференции в Баку мэр города Андрей Кульчинский.

По его словам, азербайджанцы все чаще предпочитают отдыхать на курортах Трускавца, потому что это качественно, доступно и безопасно.

Мэр предоставил подробную информацию об уникальности отдыха в этом городе.

По его словам, в Трускавце находится единственное в мире месторождение уникальной лечебной воды «Нафтуся».

«Курорты Трускавца благодаря минеральной воде очень полезны для тех, у кого камни в почках и желчевыводящих путях. У нас также лечатся больные сахарным диабетом и страдающие ожирением. В наших санаторно-курортных учреждениях проводится лечение болезней печени, желчного пузыря, хронического панкреатита. Здесь проходят восстановление больные после оперативных вмешательств», – сказал мэр.

По его словам, санаторно-курортные учреждения Трускавца могут удовлетворить любые запросы и желания, здесь широкий выбор и лояльная ценовая политика.

Директор санаторно-курортного комплекса «Карпаты» Лев Грицак отметил, что в стоимость путевки входит базовое лечение – полный курс оздоровления.

По его словам, комплекс «Карпаты» – это единственный санаторий в Украине, который имеет военизированную охранную фирму.

Грицак также отметил, что санаторий имеет свой собственный авиаотряд и предлагает все услуги для экстремальных видов спорта.

«Тут самый чистый воздух в Украине, у нас собственный дельфинарий, а еще здесь систематически проводят Дни азербайджанской кухни», – сказал директор.

Во время пресс-конференции, организованной при поддержке посольства Украины в Баку и международного фонда Евразия Пресс, среди журналистов были разыграны три путевки (каждая на двух человек) на 10 дней пребывания по системе «Всё включено» (проживание, питание, лечебные процедуры) в санаторно-курортном комплексе «Карпаты».

Анаханум Хидаятова, Trend.Az

Трускавецький вісник

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