Мер Трускавця підтримує ініціативи Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна»

Сьогодні, 19 листопада, відбулася робоча зустріч міського голови Трускавця Андрія Кульчинського та голови Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмара Мамедова. В зустрічі також взяли участь освітяни з Азербайджану – директор середньої школи ім. А. Алханова в Сабірі Шемахінського району Ґюльнура Бабашова та вчителька Вефа Вахідова.

За результатами зустрічі міський голова позитивно оцінив плани співпраці між освітніми закладами Трускавця та Азербайджану, зазначив Ельмар Мамедов.

- Наша розмова була предметною та плідною і ми домовилися, що співпраця Трускавця та Азербайджану повинна і надалі розвиватися, – сказав голова МА «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов.

Нагадаємо, що 18 листопада Трускавець відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв. Він відвідав офіс Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» в готельно-курортному комплексі «Карпати», провів зустріч з головою Альянсу Ельмаром Мамедовим, поспілкувався з азербайджанцями, котрі перебувають в ГКК «Карпати» на відпочинку та оздоровленні. Високий гість нагородив генерального директора ГКК «Карпати» Лева Грицака почесною грамотою Посольства Азербайджану в Україні.

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