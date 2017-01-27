Мера Дрогобича закидали яйцями

Під час сесії Дрогобицької міської ради, яка проходила 31 січня, в міського голову Тараса Кучму полетіли курячі яйця. Громадські активісти прийшли підтримати батьків учнів гімназії, які відстоюють право на поділ класів в цьому навчальному закладі. Саме ці активісти й почали закидати мера Дрогобича яйцями. Очевидці кажуть, що це було жалюгідне видовище.

Та не лише мер потерпів на сесії – дісталося і окремим депутатам, а особливо представнику інформаційного відділу Зіновію Кваснію, якому яйцем влучило в око.

Трускавецький вісник

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