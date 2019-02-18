Мера Трускавця нагородили за сприяння медичній реформі

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський удостоєний подяки департаменту охорони здоров`я Львівської обласної державної адміністрації за сприяння та підтримку у впровадженні медичної реформи. Про це 18 лютого на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив головний лікар Трускавецької лікарні Ігор Стасик.

Також Ігор Степанович повідомив, що Трускавець входить до обласної трійки лідерів щодо підписання декларацій із сімейними лікарями (разом з Моршином та Червоноградом), четверте місце займає Борислав.

Минулого тижня в Трускавецькій лікарні надали медичну допомогу двом іноземцям. Зроблено 33 оперативні втручання з урології, в тому числі 23 малоінвазивні, поінформував Ігор Стасик.

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