Мера Трускавця нагородили за сприяння медичній реформі

By  | 18.02.2019 | Filed under: Новини

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський удостоєний подяки департаменту охорони здоров`я Львівської обласної державної адміністрації за сприяння та підтримку у впровадженні медичної реформи. Про це 18 лютого на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив головний лікар Трускавецької лікарні Ігор Стасик.

Також Ігор Степанович повідомив, що Трускавець входить до обласної трійки лідерів щодо підписання декларацій із сімейними лікарями (разом з Моршином та Червоноградом), четверте місце займає Борислав.

Минулого тижня в Трускавецькій лікарні надали медичну допомогу двом іноземцям. Зроблено 33 оперативні втручання з урології, в тому числі 23 малоінвазивні, поінформував Ігор Стасик.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ – ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ!
    18.02.2019 | 12:33

    З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати [...]

  • Комерційна пропозиція від Львівської майстерні вареників
    07.02.2019 | 14:14

    Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви