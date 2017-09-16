Мери українських міст переймали досвід Трускавця в справі тепломодернізації

14-15 вересня в Трускавці проходив дводенний семінар «Модернізація системи тепло забезпечення міста на прикладі міста Трускавця». Організатори цього заходу – ВГО «Клуб мерів», компанія «ТВФ ДІМОЛ» та Трускавецька міська рада, за підтримки Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Зазначимо, що це пілотний проект з енергозбереження ВГО «Клуб мерів» разом із партнерами.

Представники 26 українських міст протягом двох днів в санаторії «Карпати» переймали досвід з реалізації Програми відключення міста від централізованого опалення.

На думку Президента ВГО «Клуб мерів» Володимира Удовиченка такі навчання є корисними для міських голів та керівників комунальних підприємств, адже майбутнє за переходом міст на індивідуальну систему опалення. Це більш економічно та зручно для, самих мешканців.

Голова правління ГО «Школа енергоефективності» В`ячеслав Лісовик у своїй доповіді зауважив, що гроші на фінансування енергетичних проектів в Україні є. Зарубіжні компанії виділяють близько 50 мільярдів гривень на рік на ідеї, спрямовані на енергозбереження. Але проблема в іншому – мало якісних проектів.

За словами представника Світового Банку, Проекту «Перехід від тарифів «витрати плюс» до стимулюючого ціноутворення» Жана Люка Поже, в Україні діють кілька договорів з ЄС про виконання умов тепломодернізації та впровадження альтернативних джерел теплоенергетики.

Представниця Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Олена Ленська наголосила, що Агентство готове допомогти містам в реалізації енергозберігаючих проектів, і впровадженні так званих “теплих кредитів”.

Трускавець радо зустрів учасників семінару, а Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський розповів, яким чином місто переходило на індивідуальну систему опалення, а також розповів, що в рамках Програми відключення від централізованого опалення в 2017 р. місто виділило для мешканців багатоквартирних будинків 1 мільйон 600 тисяч гривень допомоги на встановлення в квартирах індивідуальних систем обігріву.

Окрім доповідей експертів, були також презентації з енергоефективності партнерів фахових спеціалістів, партнерів семінару – Фонду Європейської Комісії, КП «Трускавецьтепло», Технопарку Vikey Global, ТОВ «ХЗТЗ Енергоміра», ТОВ «ДТЕК ЕСКО», ТОВ «ДТЕК Енерго», енергосервісної компанії «Гольфстрім Енерго», GFK, розплідника декоративних рослин «Єва».

Також учасники семінару відвідали об’єкти Львівської області, на яких було впроваджено енергоефективні та енергозберігаючі технології.

Вл. інф.

Також читайте