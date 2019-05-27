Мешканець Раневич дав поліцейському 5 тис грн хабара

By  | 28.05.2019 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 27-річному мешканцю села Раневичі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (здійснення пропозиції, обіцянки та надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення такою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що упродовж 20-21 травня 2019 року зловмисник надав 5 тис грн неправомірної вигоди оперуповноваженому місцевого відділу поліції. За ці гроші правоохоронець повинен був не притягувати особу до кримінальної відповідальності за вчинену крадіжку. Тепер за скоєне фігуранту загрожує до 4 років позбавлення волі.

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