Мешканка Кропивницького подякувала трускавецьким правоохоронцям за допомогу у пошуках брата

В Трускавецьке відділення поліції 15 вересня близько 23.15 зателефонувала 60-річна мешканка міста Кропивницький. Жінка просила допомоги у пошуках її 66-річного брата, який вже тиждень перебував на відпочинку у Трускавці. Востаннє з ним родичі спілкувалися вранці, а потім зв’язок з ним раптово зник.

«Хочу виразити глибоку вдячність черговій зміні працівників Трускавецької поліції за надану допомогу в пошуку мого брата. Була приємно здивована, що в телефонній розмові черговий дуже ввічливо прийняв моє прохання про допомогу. Через 40 хвилин мій брат був знайдений і зв’язок з ним був відновлений. Причина банальна – завис телефон і цілий день не було зв’язку. Ще раз хочу подякувати працівникам поліції за їх оперативну роботу, а саме Пархоменку Андрію Олексійовичу, Пелещук Івану Ігоровичу та всій зміні Трускавецької поліції. Величезне спасибі», – зазначила у подяці мешканка Кропивницького.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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