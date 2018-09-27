Мешканка Моршина зламала поліцейському ніс

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 34-річної мешканки м. Моршин, яка підозрювалась у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України (заподіяння працівникові правоохоронного органу легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я, у зв’язку з виконанням цим працівником своїх службових обов’язків). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Цьогоріч у серпні у чергову частину Стрийського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із будинків у неадекватному стані жінка погрожує когось вбити. Це при тому, що біля неї перебуває малолітня дитина.

Правоохоронці негайно прибули за вказаною адресою. Під час спілкування із порушницею вона умисно нанесла одному із правоохоронців один удар каменем, стиснутим у кулак. Внаслідок цього працівник поліції отримав перелом кісток носа з деформацією носової переділки.

Згідно висновку судово-медичного експерта такі травми відносяться до легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Стрийського міськрайонного суду для розгляду по суті. Санкція інкримінованої статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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