Мешканці Дрогобиччини мають отримати шанс на якісні послуги, а лікарі – достойні зарплати

Такі зміни можливі лише за умови перетворення закладів охорони здоров’я з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства (КНП). Рішення сесії Дрогобицького району № 246 від 12 червня 2018 року “Про проведення підготовчої роботи до реорганізації закладів охорони здоров’я” не дозволяє комунальним закладам розпочати процес перетворення в КНП.

Лікарні, які не перетворяться в КНП, не зможуть отримувати кошти від Національної Служби Здоров’я України (НСЗУ). Тим самим, будуть позбавлені фінансового ресурсу для збільшення заробітної плати лікарям, покращення матеріально-технічної бази та можливості надання більш якісних медичних послуг населенню.

Натомість, інші медичні заклади у Львівській області (включно з лікарнями міста Дрогобича), активно перетворилися в КНП і вже підписують договори із Національною службою здоров’я України. Станом на сьогодні 38 медичних закладів області підписали відповідні договори з НСЗУ. Серед них: 29 комунальних закладів і 9 приватних. Процес змін в українській медицині триває. Систему можна і треба змінювати. Пацієнти повинні отримувати якісні послуги, а лікарі – достойні зарплати. Це потребує рішучих дій і реальних кроків з боку місцевої влади. Водночас, це стане можливим лише за підтримки і розуміння громадян.

Прес-служба Львівської ОДА

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