Мешканців Львівщини застерігають від спалювання сухої рослинності

На Львівщині триває жнивна кампанія. Масове спалювання стерні та соломи після збору врожаю призводить до пожеж, знищення флори та фауни, надзвичайних ситуацій. Відтак департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА закликає аграріїв бути пильними та не спалювати суху рослинність та її залишки.

При спалюванні соломи та пожнивних решток згоряє родючий поверхневий шар ґрунту, гинуть тварини та птахи, знищується насіння, пошкоджуються кора та гілки рослин, які ростуть поруч з місцем спалювання. Окрім цього виникає небезпека лісових і торф’яних пожеж, що призводить до займання будинків, машин, ліній електропередач, газопроводів з фатальними наслідками.

«При спалюванні стерні озимої пшениці на одному гектарі знищується така кількість органічної речовини, яку можна компенсувати лише внесенням 40 т/га гною. При спалюванні 40-50 ц стерні і соломи з гектара втрачається до 20-25 кг азоту і 1500 -1700 кг вуглецю, різко погіршуються водно фізичні властивості ґрунту. Встановлено, що солома згорає на одному квадратному метрі за 30-40 °С, при цьому температура на поверхні ґрунту під час горіння може досягати 360 °С, на глибині 5 см – близько 50 °С. Вигорання органічної речовини ґрунту відбувається в шарі 0 –5 см, а втрати води – в шарі 0-10 см. Це, без сумніву, негативно позначається на родючості ґрунту, оскільки на утворення 1 см його родючого шару необхідно близько 100 років», – наголосив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Зазначимо, що з початку року на Львівщині у природному середовищі відбулось понад 645 пожеж. Найбільше – у Пустомитівському, Жовківському районах та Львові. Відтак за порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання рослинності працівники державної екологічної інспекції у Львівській області винесли 167 постанов на суму – 29393,0 грн.

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