Мешканцям пільгових категорій Трускавця надано матеріальну допомогу

26 січня 2018 року управлінням праці та соціального захисту населення при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради (під головуванням секретаря міської ради Наталії Пономаренко) організовано та забезпечено проведення ряду комісій, на яких розглянуто 22 заяви громадян Трускавця та надано матеріальну допомогу з міського бюджету на загальну суму 60 100 грн. Про це інформують в управлінні праці та соціального захисту населення ТМР. Зокрема, проведено засідання:

- комісії з надання адресної грошової допомоги мешканцям міста Трускавця, які беруть безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. Розглянуто 4 заяви учасників АТО, надано допомогу на загальну суму 50 000 грн;

- комісії з надання адресної грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста. Розглянуто 18 заяв. Надано допомогу на загальну суму 10 100 грн.

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