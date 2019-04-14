Мешканцю Дрогобиччини суд виніс вирок за побиття до смерті родича

By  | 23.04.2019 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 22-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Йдеться про інцидент, який стався 16.09.2017, близько 22:00 год, в с.Унятичі на Дрогобиччині. Чоловік напідпитку, під час сварки з своїм близьким родичем, наніс йому численні удари руками і ногами по різних частинах тіла, зокрема, у голову. Отримавши тілесні ушкодження 35-річний потерпілий помер.

Після цього, 17.09.2017, зловмисник, разом із ще двома особами, відвезли тіло чоловіка у поле та закопали.

З’ясувалось, що причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки. Зазначимо, що у залі судового засідання обвинувачений свою вину визнав частково. Відтак, врахувавши усі обставини, суд ухвалив вирок, відповідно до якого визнав фігуранта винним та 15.04.2019 призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі.

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