Мешканцю Стебника за вбивство загрожує до 15 років ув’язнення

By  | 13.02.2019 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою 11 лютого скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного мешканця Стебника, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Йдеться про інцидент, який стався у грудні 2018 року між двома знайомими. Встановлено, що того дня чоловіки спільно розпивали спиртне, а вже згодом один із них завдав іншому кілька ударів ножем у різні ділянки тіла, від яких 51-річним потерпілий помер. Як з’ясувалось, причиною став раптовий конфлікт, який виник на ґрунті особистих неприязних стосунків.

За рішенням слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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