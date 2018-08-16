Мета-секвоя, або Мамонтове дерево

/Трускавецька «Най-сімка»: про себе і своє/

Редакція «Трускавецького вісника» і Асоціація екскурсоводів України у Львівській області склали для вас цікавий туристичний маршрут по місті Трускавці. Чудеса природи, дивні реліктові дерева, унікальні води, слід загубленого метеорита… Не «Нафтусею» єдиною живе Трускавець! Він зберігає свої таємниці, овіяні легендами, переказами та розповідями.

Отже, пропонуємо вашій увазі сім фактів про Трускавець, про які, ймовірно, ви не знали. Звісно, не всі зразу, а по одному

Очолює загадкову сімку диво природи: мамонтове дерево. Sequoia (секвоя) – представник виду родини кипарисових, найстаріше і найвище дерево на Землі.

Ми вже звикли, що Карпати – це переважно стрункі смереки та буки. Дубом, липою чи березою у Трускавці нікого не здивуєш. Проте неабияким сюрпризом для багатьох може виявитися той факт, що в околицях Трускавця можна натрапити на справжні мамонтові дерева, або ж секвою. Чому ці дерева назвали мамонтовими? Бо їхні гілки нагадують бивні мамонта.

Легенда розповідає, що вождя індіанського племені черокі звали Segui – той, що слідкує за часом. Цей вождь очолював визвольну боротьбу проти завойовників і склав азбуку для свого племені. На його честь назвали це дерево.

А зараз цікаві факти про секвою.

Спили величезних стовбурів гігантського дерева сягають 12 метрів у поперечнику.

У тунель, зроблений в такому дереві, вільно в`їжджає автомобіль. А на пеньку можуть танцювати 16 пар.

Найвищу секвою знайдено влітку 2006 року в Національному парку Редвуд (США), висота Гіперіона (так назвали це дерево) становила 115,5 метрів. Висоту понад 100 метрів мають 15 живих дерев.

Одну секвою спилювали 7-метровою пилою 17 днів. Для її перевезення знадобилося 30 величезних залізничних платформ.

Батьківщиною цих дерев вважають Америку. В Англії її називають Веллінгтонія велетенська, а в США Вашингтонове дерево, або Вашингтонія велетенська.

В нашому краї цих гігантських прибульців, батьківщиною яких є далеке тихоокеанське узбережжя Північної Америки, можна зустріти в Карпатах, зокрема на Закарпатті (Рахівщина).

У Трускавці також є таке дерево. Його можна зустріти в ландшафтному дендропарку готельно-курортного комплексу «Карпати». Правда, воно відносно молоде, віком до 25 років. Це вічно зелене однодомне дерево має товсту кору (30 см), висота поки що біля 10 м. Це реліктове дерево мета-секвоя, але не американська, а китайська.

В парку на галявині біля мамонтового дерева можна комфортно відпочити, адже неподалік встановлена альтанка, є куток відпочинку, годівниці для лісової фауни.

Не варто втрачати нагоди бодай півгодини побути поруч біля цього велетня-довгожителя, попереду в якого ще не одна тисяча років життя. Звичайно ж, якщо на те буде воля крихітної і недовголітньої, та водночас дуже могутньої людини.

Легенда говорить, що якщо людина побуде біля секвої, то вона набирається сили і довголіття. Не втратьте нагоди перевірити це! Санаторій «Карпати» радий гостям і запрошує на відпочинок. Обов’язково відвідайте ландшафтний парк «Підгір`я». Власне там ви знайдете одну з семи таємниць Трускавця – мамонтове дерево секвою. Так що запрошуємо в «Карпати»!

А про решта шість таємниць ми розповімо вам наступним разом. Зокрема, Ви довідаєтесь про те, чим дурманить Трускавець і де сліди від метеориту.

Запрошуємо на відпочинок до Трускавця!

Віктор Пиців, екскурсовод

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