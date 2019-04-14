Метод Козявкіна – це те, чим можуть гордитися Трускавець та Україна

Вже близько двадцяти років у Трускавці функціонує Міжнародна клініка відновного лікування професора Володимира Козявкіна. З 2003 року вона введена в експлуатацію як окрема будівля, а до того реабілітацію дітки з ДЦП (дитячий церебральний параліч) проходили в орендованих приміщеннях санаторію «Карпати». В цілому ж метод Козявкіна має солідний вік 35 років, адже веде свій початок з далеких радянських часів, з 1984-го.

Історія успіху професора Володимира Козявкіна та його унікального методу реабілітації має шанси потрапити на сторінки світової історії, і то не лише медичної. 1990-й – перша клініка «Еліт» у Львові (в форматі реабілітаційного центру), 2003 – відкриття клініки у Трускавці, 2013 – відкриття філії в м. Ларнака на о. Кіпр, 2017 – реабілітація за методом Козявкіна проведена в Об`єднаних Арабських Еміратах (м. Аляйн, Cambridge Medical Rehabilitation Centre), 12 травня 2019 р. – відкриття центру в Абу-Дабі, столиці ОАЕ.

Стоп, скаже читач, адже до 12 травня ще 9 днів. Так, це правда. Але історія успіху Володимира Козявкіна не закінчилася на якомусь одному факті, нехай це присвоєння заслуженого звання Герой України, нехай це відкриття клініки в тій чи іншій закордонній державі, нехай це визнання в арабському світі, ЄС та на американському континенті. Бо і в рідній Україні готується до відкриття та прийому маленьких безпорадних пацієнтів клініка на Арабатській Стрілці, ще ряд центрів буде відкрито в ОАЕ та Саудівській Аравії, а день 3 травня 2019 р. став ще одним етапом на довгій дорозі успіху шанованого професора.

Без сумніву, те, що відбулося сьогодні, 3 травня, у Трускавці, можна сміливо назвати знаковою подією у сфері охорони здоров’я. Урочисте підписання договору про співпрацю з одним із лідерів міжнародного інвестування медичного ринку, компанією TVM Capital Healthcare – це перший в історії незалежної України випадок, коли унікальна українська медична технологія (Метод професора Козявкіна) була визнана далеко за межами нашої держави та буде імплементована для лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем та іншою неврологічною патологією в низці реабілітаційних закладів в країнах Перської Затоки, Західної Європи та Північної Америки.

До складу іноземної делегації, котра прибула до Трускавця, ввійшли керівники компанії TVM, представники медичних закладів та менеджменту з країн ЄС, ОАЕ та Саудівської Аравії. Зі сторони TVM Capital Healthcare угоду підписав її очільник, доктор Гельмут Шюхслер (Helmut M. Schühsler), інформацію про якого можна почитати тут. З української сторони свій підпис під угодою поставив сам автор методу, Герой України Володимир Козявкін. Захід пройшов в урочистій обстановці в присутності представників різних країн та журналістів столичних та місцевих медіа.

В рамках партнерства між двома сторонами створено нову компанія Vivus Medical Rehabilitation Company, основним завданням якої є організація та забезпечення медичного обслуговування із використанням Методу проф. Козякіна у більш ніж 15 країнах Близького Сходу, Західної Європи та Північної Америки. Сторони сподіваються, що успішна реалізація цього проекту стимулюватиме не тільки інтеграцію інноваційних українських технологій до глобального медичному ринку, а ще й дасть потужний поштовх до створення нових ефективних методів допомоги людям з особливими потребами.

TVM Capital – це група незалежних інвестиційних фондів венчурного капіталу, які інвестують в інноваційні біотехнологічні, фармацевтичні та медичні компанії в ЄС, Канаді, США та країнах Близького Сходу та Азії. З моменту заснування і протягом вже 36 років TVM Capital інвестує в медичні компанії з метою розширення можливостей для впровадження новітніх медичних технологій. Співпраця з великими міжнародними інвестиційними фондами відкриває медичним закладам унікальні можливості в реалізації новітніх проектів, націлених на забезпечення своєчасної діагностики, а також якісного та ефективного лікування.

Унікальний авторський метод професора Козявкіна, який існує більше 30 років, широко відомий та визнаний не тільки в Україні, й за кордоном. За цей час десятки тисяч хворих із різних країн мали можливість пройти курси ефективної реабілітації за Методом професора Козявкіна у медичних закладах України, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів. Тому міжнародні медичні інвестори вирішили почати свою діяльність в Україні саме з інвестування у розвиток вже перевіреної медичної технології, яка може допомогти покращити якість життя людей, хворих на ДЦП та інші захворювання центральної нервової системи.

- Наші іноземні партнери зацікавлені в отриманні знань. Частина в онлайн-режимі – теоретична. А друга частина, практична – наживо. Я хочу, щоб ви це запам’ятали, оскільки це надзвичайно важливо – якщо до нас приїздять вчитися, то ми від цього отримуємо насолоду. Що стосується бізнесової частини – то це явно не першорядне для нас. Отримання грошей ніколи не було для нас основною ціллю, – каже в інтерв’ю мас-медіа після церемонії підписання Володимир Козявкін.

Весь захід, який мав місце 3 травня в Міжнародній клініці відновного лікування професора Козявкіна, був поділений на кілька етапів. Після привітання гостей Володимир Ілліч провів екскурсію клінікою, гості мали можливість поспілкуватися з пацієнтами. Журналістам було представлено Метод Козявкіна. Про цей метод можна писати дуже багато, зацікавлених відсилаємо до першоджерел: https://kozyavkin.com/uk/science/nashi-knizhki/

Якщо коротко, то це система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, яка дає вражаючі результати. Хворих на ДЦП можна умовно поділити на 5 категорій (від І рівня, коли людина може пересуватися по пересіченій поверхні та вільно підніматися по сходах, і до V рівня, коли пацієнт практично нічого не може, навіть контролювати положення руки). З кожною категорією працюють відповідно навчені фахівці, при клініці з жовтня 2017-го діє Центр навчання та сертифікації, навчання в якому, до речі, проводиться англійською мовою. Описуючи сучасні консервативні методики лікування хворих на дитячий церебральний параліч, відомий німецький ортопед проф. Фріц Нітард в енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії (1997 р.) відносить метод Козявкіна до чотирьох найефективніших методів лікування цієї складної патології в світі. Даний метод реабілітації включений в реєстр Європейської медичної Асоціації (EMA). Про результати реабілітації хворих на ДЦП за Методом Козявкіна свідчать тисячі відгуків з різних куточків нашої планети.

Трускавець може і має чим та ким гордитися. Наша історія, наші природні багатства, наші пам’ятки. Прізвище Володимира Козявкіна продовжує логічний перелік прізвищ Теодора Торосевича, Раймунда Яроша та десятків інших осіб, котрі своєю невтомною працею долучилися до того, аби Трускавець був знаним, впізнаваним та поважаним у світі. Як наголосив у своєму слові під час заключної частини візиту міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, ніша, котру займає професор Володимир Козявкіна, є унікальною не лише в Трускавці, але і в Україні та цілому світі.

Дійсно, цінність нації не в скарбах земних, не в діамантах та матеріальних ресурсах. Цінність – в людях. Таких як Герой України, професор, автор унікального методу реабілітації Володимир Козявкін.

Володимир Ключак, фото автора та Халіля Ель Атаба

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