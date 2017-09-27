Методика українського професора Козявкіна була представлена в Європі

29 вересня 2017 року в польському місті Сянок відбулась Перша медично-реабілітаційна конференція на тему «Загальносвітова проблема зростання кількості дітей з органічними ураженнями нервової системи. Нові технології в медичній реабілітації – метод професора Козявкіна (система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації)». На конференції була піднята глобальна проблема зростання кількості дітей з нейрофізіологічними ураженнями та був представлений один з найуспішніших методів реабілітації таких пацієнтів.

Ініціатива проведення такої конференції саме в польському місті Сянок належить голові правління ГО «Європейська інтеграція України» Іванові Цегеньку. Адже Сянок знаходиться недалеко від кордону України та є одним з найефективніших партнерів для Трускавця, де знаходиться Міжнародна Клініка відновного лікування професора Козявкіна. Ідею підтримали професор Володимир Козявкін та віце-староста Сяноцького повіту Вацлав Кравчик. І вже в кінці вересня, після місяців напруженої підготовки та багатьох робочих візитів, в чудовому і сучасному конференційному залі Державної вищої професійної школи в Сянку відбувся цей представницький захід.

На Конференції були присутні польські лікарі, науковці, представники влади і органів місцевого самоврядування, преса та громадськість. Також були запрошені і виступили батьки пацієнтів, котрі в рамках підготовки до Конференції проходили пілотний курс реабілітації в Трускавці. Важливість цього медичного заходу для Польщі і Європи в цілому підтверджує те, що патронував Конференції особисто голова Вищого законодавчого органу Польщі Маршалек Сейму Марек Кухцинський. Також віце-староста Кравчик, котрий відкрив Конференцію, зачитав вітальні листи від посла України в Польщі Андрія Дещиці та Воєводи Підкарпатського воєводства Єви Ленярт. Велику зацікавленість у гостей викликав особистий виступ з представленням тематики Героя України професора Козявкіна. Володимир Ілліч розповів про Клініку, метод і успіхи методики реабілітації. В подальшому тему продовжили спеціалісти міжнародної Клініки відновного лікування: Олег Качмар (кандидат медичних наук, завідувач відділу інноваційних технологій), Тарас Волошин (лікар-реабілітолог) та Наталія Грабарчук (лікар-невролог). Модерував Конференцію Іван Легенько, якому допомагала викладач Вищої професійної школи Людмила Комардін.

- Проблема зростання кількості дітей з органічними ураженнями нервової системи є дуже великою не тільки в Україні, але й в Польщі та Європі в цілому. На моє особисте переконання, досягнення професора Козявкіна належать світові і право на успішну реабілітацію мають також і європейські пацієнти. Це й було головною ідеєю цього заходу. Отож, ми на Конференції спільно підняли проблему таких дітей і їх батьків та шукали шляхи доступу до реабілітації за методом Козявкіна польських і європейських пацієнтів, – розповідає Іван Цегенько. – Я дуже вдячний професору Козявкіну, котрий попри шалене завантаження взяв активну участь в підготовці і проведенні цього заходу а також спеціально прилетів з Кіпру, щоб особисто взяти участь в Конференції. Особлива подяка польській стороні, а саме віце-старості Вацлавові Кравчику, котрий особисто займався всіма організаційними питаннями, пов’язаними з проведенням Конференції та нашим перебуванням в Сянку.

До розмови долучається лікар-реабілітолог Клініки Тарас Волошин:

- Ми старались якнайповніше ознайомити гостей Конференції з методом реабілітації професора Козявкіна, показати її ефективність і унікальність. Сподіваюсь, що це нам вдалось, адже участь в Конференції взяли батьки пацієнтів, котрі незадовго до нашого приїзду в Сянок проходили реабілітацію в Трускавці, які і розповіли про перші позитивні зміни в їхніх дітей. Немаловажно також те, що організована Конференція була на дуже високому рівні, було багато запрошених, а сам захід відбувався в суперсучасному конференційному залі.

На завершення всім запрошеним були показані промоційні фільми про Україну та Трускавець. Завершив Конференцію Володимир Ілліч Козявкін, який запросив до Трускавця не тільки на лікування чи реабілітацію, але й на відпочинок.

Степан Гнатків

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