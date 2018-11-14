Международный Альянс «Азербайджан-Украина» обратился к Президенту Азербайджана по вопросу возобновления авиарейса «Баку-Львов»

Президенту Республики Азербайджан

г. Ильгаму Алиеву

Уважаемый Господин Президент!

Обращаюсь к Вам от имени Международного альянса «Азербайджан-Украина» по поводу закрытия авиарейса «Баку-Львов».

Авиасообщение между столицей нашей Родины и главным городом Западной Украины является очень важным для позитивного и взаимовыгодного развития двусторонних азербайджанско-украинских отношений. Многие граждане Азербайджана имеют в Западной Украине недвижимость, бизнес, и отмена авиарейса «Баку-Львов» творит преграды для наших соотечественников, вынуждая их тратить больше денег и времени на то, чтобы добраться во Львов и другие города Западной Украины.

Закрытие авиарейса «Баку-Львов» усложняет оздоровление наших граждан на курортах Западной Украины, в частности в Трускавце, Сходнице и Моршине. С начала 2018 г. только на курорте Трускавец отдохнуло больше 5 тысяч граждан Азербайджана, причем абсолютное большинство из них прилетело именно авиарейсом «Баку-Львов». Отмена этого рейса делает доезд на курорты Западной Украины более длительным во времени и дороже по денежным средствам. Поэтому граждане нашей страны вынуждены искать другие возможности отдыха в других странах.

В связи с этим Международный Альянс «Азербайджан-Украина» просит Вас, уважаемый Господин Президент, рассмотреть возможность повлиять на то, чтобы авиарейс «Баку-Львов» оставался одним из стратегических рейсов, которые соединяют столицу нашей страны с важными для нее мировыми партнерами. Возобновление этого рейса без последующих отмен или срывов в работе будет способствовать улучшению азербайджанско-украинских отношении, закреплению сотрудничества между предпринимателями и предприятиями наших стран, улучшению имиджа нашей Республики Азербайджан в Западной Украине.

С уважением, Эльмар Мамедов, Председатель МА «Азербайджан-Украина»

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