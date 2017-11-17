Международный альянс «Азербайджан-Украина» способствует открытию филиала госпиталя «Милан» в г Трускавец

By  | 17.11.2017 | Filed under: Новини

Глава Международного альянса «-Украина» Эльмар Мамедов провел встречу с владелицей бакинской клиники «Милан» Хураман Мурадовой.

Как сообщает Qaynarinfo со ссылкой на Vesti.Az сам Э.Мамедов, в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в сфере обмена опытом с украинскими медучреждениями.

По словам Э.Мамедова, в Украине налажено производство медицинского оборудования, на который в Азербайджане имеется большой спрос. «Х.Мурадова проявила большой интерес к украинской продукции. Надеюсь, что эта встреча станет началом сотрудничества медицинских учреждений с украинскими компаниями, производящими оборудование и препараты. Медицинская продукция из Украины востребована в Азербайджане. Мой долг как главы Международного альянса «Азербайджан-Украина» способствовать налаживанию этих связей», – сказал он.

В конце встречи Э.Мамедов передал Х.Мурадовой памятный дар от имени Международного альянса «Азербайджан-Украина».

Qaynarinfo.Az

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