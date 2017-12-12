Международный Альянс «Азербайджан-Украина» учредил золотой орден имени Муслима Магомаева

By  | 11.12.2017 | Filed under: Новини

Сегодня, 11 декабря, на заседании Международного Альянса «-Украина» был обсужден проект ордена имени Муслима Магомаева. Согласно документу, орден учрежден с целью вознаграждения лиц, отличившихся своими достижениями в области искусства или вкладом, который они внесли в распространение искусства в Азербайджане, Украине и в мире. Отмечается также тот факт, что орден изготовлен из чистого золота.

- Решение об учреждении ордена имени Муслима Магомаева давно было на повестке дня международного альянса «Азербайджан-Украина», и мы решили приурочить выпуск награды к 75-тилетию великого музыканта. Я уверен в том, что для любого деятеля искусств современности будет большой честью удостоиться столь высокой награды с именем легендарного баритона, – прокомментировал учреждение ордена имени Муслима Магомаева председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов.

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