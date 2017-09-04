Международный альянс «Азербайджан-Украина» возмущен информацией в «Guardian»

В британской газете «Guardian» была распространена информация о том, что якобы семья Президента Азербайджанской Республики имеет незаконные компании в Лондоне и тем самым вывезли из страны 3 млрд. долларов.

Реакция правительственных и общественных организаций оказалась моментальной. Свою позицию высказали и в Международном альянсе «Азербайджан-Украина».

- Грязная информация некогда популярной газетенки в корне не соответствует действительности. Ведь превратившись из уважаемого издания в желтую прессу, не зная как привлечь к себе внимание, они посягают на честь и авторитет одного из уважаемых лидеров мощной мировой державы Президента Ильгама Алиева. Я проработал свыше 25 лет в администрации Президента, тогда еще Общенационального Лидера Гейдара Алиева, и ныне продолжателя его дела, Ильгама Алиева, и до сих пор, даже в самый сильный мировой кризис в стране всегда был достаток, а ведь это о чем-то говорит. Однако, удивляться не стоит, ведь одним из автором статьи является Дина Нагапетян, что является прямым доказательством очередной армянской провокации в адрес Азербайджана, – заявил глава альянса Эльмар Мамедов.

- Я уверен в том, что мировая общественность не оставит этот инцидент без внимания и предпримет все меры, дабы пресечь последующие попытки провокации, – добавил председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина».

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