Международный альянс «Азербайджан-Украина» возмущен информацией в «Guardian»

By  | 05.09.2017 | Filed under: Акценти

В британской газете «Guardian» была распространена информация о том, что якобы семья Президента Азербайджанской Республики имеет незаконные компании в Лондоне и тем самым вывезли из страны 3 млрд. долларов.

Реакция правительственных и общественных организаций оказалась моментальной. Свою позицию высказали и в Международном альянсе «-Украина».

- Грязная информация некогда популярной газетенки в корне не соответствует действительности. Ведь превратившись из уважаемого издания в желтую прессу, не зная как привлечь к себе внимание, они посягают на честь и авторитет одного из уважаемых лидеров мощной мировой державы Президента Ильгама Алиева. Я проработал свыше 25 лет в администрации Президента, тогда еще Общенационального Лидера Гейдара Алиева, и ныне продолжателя его дела, Ильгама Алиева, и до сих пор, даже в самый сильный мировой кризис в стране всегда был достаток, а ведь это о чем-то говорит. Однако, удивляться не стоит, ведь одним из автором статьи является Дина Нагапетян, что является прямым доказательством очередной армянской провокации в адрес Азербайджана, – заявил глава альянса Эльмар Мамедов.

- Я уверен в том, что мировая общественность не оставит этот инцидент без внимания и предпримет все меры, дабы пресечь последующие попытки провокации, – добавил председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина».

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • У Бориславі пройде фестиваль гумору
    04.09.2017 | 12:26

    8-9 вересня у Бориславі пройде Другий Всеукраїнський фестиваль в жанрі вокалу, гумору та цирку «Борислав сміється». Журі фестивалю очолять народні артисти України Степан Гіга та Анатолій Паламаренко. Деталі – на афіші. Також читайтеШтаб національного спротиву закликає до прибирання парку (1)Центр реабілітації позбавляє від залежності (0)У Бориславі поліцейські викрили квартирного злодія (0)Програма святкування Дня Незалежності України [...]

  • Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle”
    31.08.2017 | 12:57

    Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Харчова та парфумерна тара) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, а [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви