Міф або реальність: що варто знати та розуміти про Уповноважених осіб Мін`юсту

На сьогоднішній день є багато українців, які не мають повноцінного доступу до послуг Міністерства юстиції України.

«Чого бракує людям, які живуть у сільській місцевості?» – розповідає очільник Львівської юстиції Тарас Грень. Звичайно, насамперед бракує кваліфікованих кадрів для надання нотаріальних послуг.

Тому, щоб зробити сервіси у сфері юстиції більш якісними та наближеними до українців, які мешкають у сільській місцевості, Міністерство юстиції України розробило Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості», яким передбачено створення нової категорії працівників органів юстиції для здійснення окремих нотаріальних дій – «уповноважених осіб Мін`юсту».

Хто такі уповноважені особи? Це особи, які працюватимуть у віддалених селах та забезпечать потребу громадян у послугах.

Тобто, надаватимуть послуги уповноважені особи Мін`юсту у визначеній місцевості громадянам, які проживають у селах, селищах, селищах міського типу тамістах районного значення, доступ яких до сервісів юстиції обмежений.

Що варто знати: це будуть діючі працівники головних територіальних управлінь юстиції, консультанти державних нотаріальних контор, які пройдуть відповідне навчання і отримають повноваження на надання нотаріальних послуг.

Наголошуємо: стати уповноваженою особою Мін`юсту зможе не кожен працівник Головного територіального управління, оскільки до них висуваються певні вимоги, а саме:

- вища юридична освіта;

- стаж роботи в органах юстиції на посадах, пов`язаних з нотаріатом, державною реєстрацією або консультантом державної нотаріальної контори не менше трьох років;

- стажування в органах нотаріату та державної реєстрації не менше 3 місяців.

Які саме нотаріальні дії вчинятимуть уповноважені особи? Такі особи здійснюватимуть оформлення права спадщини, оформлення договорів довічного утримання, заповітів, видачу свідоцтв про народження і смерть, засвідчення правильності копій документів, посвідчення довіреностей, видачу дублікатів нотаріальних документів.

Тобто, в цьому законопроекті мова йде виключно про оформлення уповноваженими особами Мін’юсту спадщини, заповіту, оформлення договору дарування, оформлення договору довічного утримання. Корпоративні права можуть бути зареєстровані уповноваженим лише тоді, коли вони є в складі спадкової справи. Жодних договорів купівлі-продажу, жодних реєстрації бізнесу і так далі.

Тарас Грень акцентує увагу на тому, що уповноважені особи юстиції не будуть конкурентами чи заміщенням приватних нотаріусів, оскільки часто люди можуть скористатися послугами лише державних нотаріальних контор. Вони будуть працювати паралельно з приватними нотаріусами, підстраховувати їх і доповнювати у ситуаціях, коли у останніх немає можливості або часу це робити. Адже в Україні 122 райони взагалі не мають державних нотаріусів.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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