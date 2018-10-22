Міфи про дельфінотерапію

У дельфінаріях поширені послуги дельфінотерапії – проведення часу з ними з нібито лікувальною метою. Коштують вони чимало – один сеанс до 3000 гривень. Та навіть якби були безкоштовними, то не приносили б тої користі, яку рекламують, ані людям, ані дельфінам. До мене звернулися UAnimals з проханням поширити інформацію про міфи щодо цього явища:

Міф №1: Дельфінотерапія має унікальну користь!

Правда: Користь дельфінотерапії не має жодного наукового підтвердження, а позитивний вплив взаємодії з дельфінами можна порівняти з грою із собакою, чи котом.

Метою проекту Delfintherapie – Eine Faktensammlung (https://goo.gl/wuvRgJ) було отримання точних даних про позитивні і негативні сторони методики. Дослідники уточнили обидві основні теорії, що лежать в основі методики дельфінотерапії. «Одна стверджує, що дельфінотерапія розвиває у пацієнтів здатність до концентрації уваги, – каже морський біолог і фахівець з дельфінових Карстен Брензіг (Karsten Brensing). – Інша стверджує те ж саме, але про здатність до розслаблення, релаксації. Це дві абсолютно різні, що суперечать один одному теорії». Наукової критики не витримують обидві теорії.

«Терапія за участю тварин – це лише підтримка основного курсу терапії, але ні в якому разі не методика лікування», – підкреслює Оттерштедт. Успіх залежить не від біологічного виду тварини, а від його характеру і комунікабельності. Тривалі дослідження показали, що методики, в які входить спілкування з собаками, вівцями і навіть комахами мають фактично ідентичний ефект. Але і їх не можна вважати методом лікування. Задоволення від купання з дельфінами вважати лікувальним ефектом теж не можна.

Міф №2: Дельфіни лікують ультразвуком.

Правда: Гіпотеза в основі терапії полягає в тому, що ультразвук, який видає дельфін в процесі ехолокації, впливає на баланс нейротрансмітерів в мозку людини. Однак, не існує експериментальних підтверджень щодо цього, а ось це дослідження (https://goo.gl/kVwEnm) демонструє її неспроможність.

Дослідники записали 83 сеансів дельфінотерапії в центрі Dolphins Plus у Флориді. Вони встановили, що ультразвуки, що випускаються дельфінами, не досягали навіть мінімального порогу прийнятих для ультразвукової терапії медичних норм.

Міф №3: Дельфінотерапія точно не зашкодить.

Правда: 20 хвилин із дельфіном коштують до 3000 гривень. Сеансів потрібно десять, і бажано – двічі на рік. Тобто десятки тисяч за рік від однієї родини йде у кишеню власників дельфінарію.

Часто такими послугами користуються батьки дітей, які мають тяжкі хвороби, часом невиліковні хвороби. Багато хто каже, мовляв, чого хвилюватися, коли дельфіни не зашкодять. Однак, оскільки у людей із дельфінами є спільні інфекційні хвороби: кандидоз, сальмонела та інші, є також ризик заразитися. Особливо тим, хто має проблеми зі здоров’ям (https://goo.gl/Xvk8iK).

Міф №4: Дельфінам подобається купатися з людьми.

Правда: В природному середовищі дельфіни пропливають до 160 км на день, тож навіть найбільший дельфінарій для тварин являється жахливо тісною консервною банкою. Дельфіни і інші морські тварини мешкають в солоній морській воді. У неволі ж вони знаходяться в звичайній водопровідній воді, розведеній морською сіллю та іншими хімікатами, серед яких міститься хлор. Від такої води дельфіни хворіють, сліпнуть, і у них роз’їдається шкіра. На волі дельфіни живуть від 25 до 50 років. Тим часом в дельфінаріях більше половини тварин помирають протягом перших двох років перебування в неволі, а ті, які долають цей термін, живуть в середньому 6 років.

До речі, ЗУ “Про захист тварин від жорстокого поводження” (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15) забороняє діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води. Втім існувати вони продовжують навіть у Харкові і Трускавці, де морем і не пахне. Активісти ж вимагають повної заборони дельфінаріїв в Україні.

Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров`я України, Фейсбук

Від редакції «ТВ». Наступний пост в.о. міністра охорони здоров`я України Уляни Супрун може бути про неефективність бальнеотерапії чи вживання «Нафтусі».

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