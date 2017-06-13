Мій край дивовижний

Чарівний куточок української землі – прикарпатське місто-курорт Трускавець розкинулося на просторах широкої мальовничої долини, яка прилягає до гірської Орівської складки Східних Бескидів.

Територія громади Трускавця межувала з Тустановичами, Модричем, Сільцем, Стебником, Станилею, Доброгостовом і Оровом. Передгір’я Карпат приваблювало людей мальовничою природою теплим кліматом, чистим гірським повітрям, а ще – цілющими джерелами в надрах цієї щедрої землі. Одним з перших експертів трускавецьких мінеральних джерел став відомий галицький фармацевт і хімік Теодор Торосевич, який в 1836 р. вперше опублікував результати своїх досліджень. Найбільше уваги він приділив ще мало кому відомій своїми властивостями майже прісній воді, з легким запахом сірководню і присмаком нафти – “Нафтусі“. В ході освоєння лісопаркової місцевості дало курорту ще одне цілюще джерело “Юзя“, яке в народі назвали джерелом “молодості і краси“. Вода з цього джерела має здатність омолоджувати шкіру обличчя, а ще нею добре промивати очі. Описуючи історію курорту сучасники характеризують період початку ХХ століття “золотим віком“ для Трускавця, адже тоді було проведено освітлення курорту і впроваджено регулярне транспортне сполучення з містами Галичини та великими містами Польщі.

Архітектурна пам`ятка - церква св. Миколая збудована 1884 року, яка протягом кількох століть є духовним центром Трускавця.

Сьогодні Трускавець хоч і позбавлений статусу всесоюзної оздоровниці, але не призупинився в своєму розвитку. Місто активно розбудовується, традиційним стає проведення у Трускавці Міжнародного кінофестивалю телевізійних фільмів “Корона Карпат“, різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. До всіх титулів, яким пишається Трускавець, додається ще один – місто єпископське, адже у нашому місті знаходиться резиденція єпископа.

Прийняття оздоровниці до Міжнародної світової федерації термальних і кліматичних курортів, а з 1 січня 2000 року Закону України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс – Трускавець“ сприяє залученню інвестицій в розбудову та розвиток міста, курорт набуває все більшого значення як найкращий бальнеологічний курорт європейського та світового рівня.

Шановні користувачі, інформацію по даній темі можна знайти в книжкових фондах Трускавецької центральної міської бібліотеки (вул. Дрогобицька, 12). Запрошуємо вас! Ми чекаємо на вас!

Підготувала Ольга Зикіна, бібліотекар абонементу Трускавецької ЦБ

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