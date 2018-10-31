Мільйон для 2166 трускавецьких сімей

Для тих споживачів, котрі в минулому опалювальному сезоні економили енергоресурси, держава передбачила грошову винагороду. Хоча її розмір не надто великий, та отримати живі гроші від держави приємно. Як повідомила 12 листопада на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді заступник начальника управління праці та соціального захисту населення ТМР Ольга Гарасим`як, вже сформовано запит на отримання суми 1 млн. 094 тис. грн. для 2166 сімей із Трускавця, котрі впродовж кількох місяців цього року (до 1 листопада) подавали заяви на отримання компенсації. Ці кошти надійдуть на банківські рахунки заявників, зазначені ними в заявах.

Споживачі, котрі мають встановлене автономне електричне опалення, отримають менше коштів, ніж споживачі з газовим опаленням.

Також читайте