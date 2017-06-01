Мін’юст запустив “Онлайн-будинок юстиції”, який спростить видачу документів!

«Онлайн будинок юстиції» – зручний сервіс для кожного українця!
«Онлайн будинок юстиції» – це можливість не виходячи з власного будинку :
• повторно отримати документи у сфері реєстрації актів цивільного стану;
• зареєструвати або ліквідувати фізичну особа підприємця;
• зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;
• отримати дані про електронний цифровий підпис;
• отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту.
«Ще одна новація – соціальний ліфт, де кожен український юрист може залишити свою анкету і вона буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій в системі юстиції. Також тут можна скористатися послугою «СМС-Маяк», яка передбачає можливість отримання інформації щодо будь-яких змін в реєстрах бізнесу й нерухомості щодо твого майна».
Задля зручності користувачів на порталі сервісу розміщена інструкція з отримання кожної запропонованої послуги, а також є опція «залишити відгук».
Скористатись послугою «Онлайн будинок юстиції» може кожен, перейшовши за посиланням: https://online.minjust.gov.ua./
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