Мін’юст запустив “Онлайн-будинок юстиції”, який спростить видачу документів!

«Онлайн будинок юстиції» – зручний сервіс для кожного українця!

«Онлайн будинок юстиції» – це можливість не виходячи з власного будинку :

• повторно отримати документи у сфері реєстрації актів цивільного стану;

• зареєструвати або ліквідувати фізичну особа підприємця;

• зареєструвати громадське об’єднання або засіб масової інформації;

• отримати дані про електронний цифровий підпис;

• отримати інформацію з усіх реєстрів Мін’юсту.

«Ще одна новація – соціальний ліфт, де кожен український юрист може залишити свою анкету і вона буде автоматично вноситися в пропозиції із заповнення вільних вакансій в системі юстиції. Також тут можна скористатися послугою «СМС-Маяк», яка передбачає можливість отримання інформації щодо будь-яких змін в реєстрах бізнесу й нерухомості щодо твого майна».

Задля зручності користувачів на порталі сервісу розміщена інструкція з отримання кожної запропонованої послуги, а також є опція «залишити відгук».

Скористатись послугою «Онлайн будинок юстиції» може кожен, перейшовши за посиланням: https://online.minjust.gov.ua./

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