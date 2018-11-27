Мін’юст звернувся до ЄСПЛ щодо звільнення Росією українських військовополонених

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що підконтрольне йому відомство від імені уряду звернулося до європейського суду з прав людини з проханням ухвалити негайне рішення про звільнення Росією українських військовополонених. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів сьогодні, 28 листопада.

За словами Павла Петренка, наразі Росія намагається застосувати до українських військовополонених свій кримінальний кодекс, що протирічить здоровому глузду і всім нормам міжнародного права.

“Наша чітка позиція, що вони є військовополоненими і до них мають застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями”, – сказав Петренко.

“Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39 правило – це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян”, – додав він.

Міністр зазначив, що також протягом декількох днів уряд має ухвалити рішення щодо забезпечення фінансування і витрат на адвокатів, які потрібні сім’ям військовополонених і які представляють інтереси полонених українських військових на території окупанта.

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