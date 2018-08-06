Міський голова подарував бібліотеці книги

By  | 07.08.2018 | Filed under: Новини

У понеділок, 6 серпня, книжковий фонд УРБАН-бібліотеки м. Трускавця поповнилися добіркою книг та альбомів, які завіз і подарував бібліотеці міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Про це інформує завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка.

Міський голова часто буває на різних презентаціях, зустрічається з різними делегаціями, їздить на запрошення у різні міста України та світу, і просто подорожує, а відповідно привозить з мандрівок книги. Їх неможливо знайти у книжкових крамницях міста, але відтепер ці книги є в наявності в УРБАН-бібліотеці.

Серед книг та фотоальбомів – інформаційні довідники про окремі міста Польщі, Словаччини, Румунії, Німеччини, України та інших країн, «Атлас історії української державності», поетичні збірки та монографії.

Приємно, що Трускавець має міським головою лікаря-інтелігента. Як казав в одному з інтерв’ю міський голова Трускавця 2002-2010 років Лев Грицак, «пилорама цього не дає».

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