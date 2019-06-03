Міський голова Трускавця привітав журналістів з їхнім професійним святом

Учора, 6 червня, в Україні відзначали День журналіста. З цієї нагоди представники влади, правоохоронних органів та всі небайдужі вітали журналістів з їхнім професійним святом.

«У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!» – звернувся з вітальним словом в цей день Президент України Володимир Зеленський.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський також привітав працівників пера та мікрофону з професійним святом. На зустрічі з міським головою за символічною чашкою кави побувало 11 представників ЗМІ міста-курорту. Мер побажав журналістам миру, добра, здоров`я та процвітання.

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