Міст в майбутнє від Юлії Тимошенко: 10 ресурсів + 10 дій

Політичні партії не звикли балувати виборців конкретними програмами. Зазвичай в них багато обіцянок, але ні слова про те, як вони будуть виконані, і хто саме за них буде відповідати. Яскравим контрастом стала програма “Треба діяти”, презентована Юлією Тимошенко та партією “Батьківщина”. Вперше українцям пропонують не красиву картинку, а реалістичний і швидкий план-графік дій, розрахований по дням та навіть годинам. В ньому є все необхідне для того, щоб надія втілилась в реальність.

Не секрет, що навіть у фаворита передвиборчих перегонів — партії президента “Слуга народа” — програма аж занадто неконкретна. А українці стомились від красивих картинок, їм нарешті хочеться побачити результат. Або хоча б місток між майбутнім та сьогоденням, по якому можна реально пройти.

У більшості партій такого містка або зовсім немає, або він занадто хиткий, навіть вітру не витримає. А на Україну насувається шторм — економічна криза.

Програма “Треба діяти”, яку презентувала Юлія Тимошенко та її команда, міцно стоїть на десяти потужних опорах — ресурсах, які має Україна. Це не лише унікальна земля — 33% світових чорноземів. Це надра — 20 тисяч родовищ із 97 видами копалин. Це нафта та газ, за покладами яких ми займаємо четверте місце в Европі. Це промисловий потенціал – авіаційна та ракетна промисловість. Унікальні інженерні споруди — як наша газотранспортна система. Цілих 13 можливих транзитних шляхів.

Туристам та іноземним мандрівникам є куди у нас завітати — і це теж ресурс.

На ці опори Юлія Тимошенко кладе надійні рейки — 10 негайних дій, які забезпечать громадянам України достойне життя. Адже країна сильна перш за все своїми людьми — креативними та працьовитими.

Зниження тарифів зніме з українців непосильний тягар.

Будуть підвищені зарплати та пенсії.

Зупиниться страшна медреформа, яка залишає українців без медичної допомоги.

Молодь отримає мікрокредити та довгу іпотеку.

Знову повернеться допомога на народження дитини.

Економіка почне виходити з тіні — офшорні схеми та контрабанду надійно закриють.

Податкова система стане не душити, а допомагати підприємцям.

Гривня знову стане сильною і надійною.

Щоб все це відбувалось швидше, буде проведена інвентаризація всього, що є в нашій країні. І до відповідальності будуть притягнені всі, хто грабував українців.

Такому мосту шторми не перепона. Він приведе українців в заможне майбутнє.

Запорукою тому — сама Юлія Тимошенко та її команда, які уже не раз доказували своє служіння країні реальними справами.

Микола Прокопів

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