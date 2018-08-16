Місто, в якому я хочу жити

By  | 16.08.2018 | Filed under: Публікації

У Трускавці розробляється стратегія розвитку міста, і в рамках цієї роботи більше 50% опитаних відповіло, що хочуть, щоб їх діти залишались жити в Трускавці. А чи задавали ви коли-небудь собі питання, яке місто майбутнього хотіли б мати ваші діти?

Отож я із Василем Кондратиком задумали це з’ясувати. І зробити це у формі веселої інтерактивної гри «SimCity», побудувати місто мрій наших дітей самими дітьми.

Спочатку переглянули мультфільм звідки беруться талановиті, цікаві діти, і побачили, що на нашу планету прилітають найнепосидючіші, веселі і креативні діти із далекого космосу. Тому потрібно давати можливість їм вивільняти цю енергію, створюючи цікаві речі.

Отож, першим було завдання – на незаселеній благодатній землі, в чудовому краю, де є все для щастя, побудувати будинок своєї мрії.

Цікаво, що діти хочуть жити у власних, цікавого планування, екологічних будинках із басейнами, джакузі, спортивними тренажерами, майданчиками, і де живуть їх домашні тваринки: коти, собаки, акваріумні рибки. Вони мають вертолітні площадки і класні сучасні машини. Ніхто не має бажання жити у звичних багатоповерхівках, то для чого забудовувати місто висотками?

Другим завданням було придумати місця розваги і відпочинку. Тут фантазія дітей розгулялась на повну. Це і найвищі у світі оглядові колеса, найбільші розважальні центри із найрізноманітнішими технічними новинками, парки атракціонів, футбольні поля, аквапарки, найбільші каруселі і батути, американські гірки, багато велодоріжок. Але крім активного відпочинку наші діти хочуть бачити багато цікаво оформлених зелених зон, оглядових майданчиків, ботанічний сад із екзотичними рослинами, цікаві оригінальні паркові фігури і зони для релаксу.

Третім було завдання, що треба ще місту для щасливого і безпечного життя і як вирішувати проблеми міста, які ми їм спеціально створювали. Тут наші діти були дуже практичні – це має бути сучасна лікарня, поліція, суд, служба безпеки, банк, навчальні заклади, церква. А ще сміттєпереробний завод, щоб ніколи не виникало проблем із сміттям, потрібне водосховище і сучасний центр із очищення води, служба по вирішенню різних проблем і комунальних послуг, електровітряки та сонячні батареї, спеціальні місця для прогулянок і тренувань домашніх тварин, виставкові автосалони, кафе із молекулярною їжею, модельне агентство із пошиття стильної одежі.

За кожну креативну ідею голосували ногами і отримували супервалюту «щасливчики», якими потім платили податки і голосували.

Створивши за три години список шалених мрій і отаке ідеальне місто майбутнього, ми урочисто відсвяткували його відкриття печеньками.

Думаю, якщо ми хочемо, щоб наші діти залишались жити у місті, то маємо врахувати всі ці їхні мрії, адже пишемо стратегію для майбутнього.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки Трускавця

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