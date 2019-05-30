Чергова LVII сесія Трускавецької міської ради відбулася 20 червня і тривала три години. Більшу половину цього часу зайняли розминка та розгляд першого блоку питань порядку денного, які стосувалися детальних планів територій і які доповідав головний архітектор міста Зіновій Кушнір.

У розминці, тобто в депутатських запитах, піднімалися питання реконструкції очисних споруд (деп. Роман Бучкович), неналежного вшанування загиблих Героїв АТО з Трускавця (деп. Василь Тимчишак та батько загиблого АТОвця Йосиф Дідач), стану каналізаційного колодязя та сушок на Мазепи, 18, 22, 26 (деп. Зоряна Домбровська).

Депутат Андрій Степаненко звернув увагу на те, як місто змінюється на очах, як ростуть новобудови, і як щораз менше стає зелених насаджень, зелених «плям» на карті Трускавця. За приклад він навів ряд багатоповерхівок, котрі збудувалися чи будуються в останні роки, і при будівництві яких думають про висотність, про парковки, про доїзд, але не замислюються над тим, щоб були зелені насадження. За безпосередній приклад Андрій Степаненко навів будови по периметру будівель міської ради. І таких прикладів можна назвати ще чимало.

Ця ж тема знайшла своє відображення і при розгляді першого (архітектурного) блоку питань порядку денного сесії. З п’яти питань розробки детального плану території жодне не покращить ситуацію із озелененням міста. Навпаки – там, де були затишні куточки, постануть високі будівлі. І навіть якщо при їх проектуванні передбачені якісь зелені насадження на терасах, як це передбачено на Торосевича, 8 («Квітка Полонини»), то все одно зрізаних дерев не повернеш.

Детальні плани територій стосувалися: 1) будівлі колишньої центральної курортної поліклініки на вул. Січових Стрільців, 1, яку ПрАТ «Трускавецькурорт» продав і де нові власники внизу розмістять медичний центр, а на верхніх поверхах облаштують готель (буде добудовано мансардний поверх), 2) будівлі на Суховоля, 20 навпроти господарського заїзду до «Кришталевого палацу» (питання не набрало достатньої кількості голосів), 3) території земельних ділянок на Шевченка, 28, 30 (вілла «Під косиніром», питання не пройшло), 4) «Квітки Полонини» (містобудівну документацію затверджено).

Хоча по «Квітці Полонини» обговорення затягнулося, бо на запитання депутатів проектанти давали детальні відповіді, та все ж найдовше обговорювали на сесії ситуацію з будівництвом на Грушевського, 2. Нагадаємо, що мова йде про будівництво на власній приватній земельній ділянці, яке здійснює Кісак Ігор Володимирович. Вкотре на сесію прийшли мешканці сусідніх будинків, чию позицію висловила Вікторія Бебкович, вкотре юрист забудівника Руслана Кісак і сам Ігор Володимирович пробували пояснити людям, що потрібно прийняти дане рішення, адже спір треба врегульовувати цивілізованими методами, та «за» проголосувало тільки 7 осіб. Після голосування сесійний зал покинули обидві «групи підтримки» та ряд журналістів, а решта питань розглядалися майже без обговорень.

Блок земельних питань, які доповідала начальник управління землекористування, архітектури та містобудування Оксана Плахтій, налічував більше 20 позицій, проте депутати «розправилися» з ним досить швидко. Виникли питання щодо поділу земельної ділянки ПрАТ «Трускавецькурорт» на вул. Помірецькій (територія колишньої ГГРЕС), і депутати не підтримали цей проект рішення навіть після роз`яснень юриста ПрАТу Андріана Копинця. Друга спроба проголосувати за це питання теж не була успішною.

Потім депутати проголосували за передачу основних засобів з балансу комунального підприємства «Трускавецьтепло» на баланс управління комунальної власності Трускавецької міської ради. Питання доповідала начальник управління комунальної власності Ольга Сегер. Всі котельні та бойлерні забрано з балансу «Трускавецьтепла», КП залишилося тільки з адмінбудівлею. Це питання вартує окремого штриху хоча б тому, що є інформація про будівництво багатоповерхівок саме там, де зараз розміщені деякі котельні (зокрема, на вул.. Івасюка). Чи так воно буде насправді – побачимо. Якщо дійсно наближені до влади міста забудівники споруджуватимуть на місці котелень нові житлові будинки, то це ще один аргумент, чому нашу статтю названо саме «Місто розвивається на очах».

Інші питання, прийняті на сесії 20 червня: «Про передачу функції замовника з реалізації проекту «Реконструкція мереж водопостачання від вул. Стебницька до вул. Скоропадського в м.Трускавець Львівської області», «Про допущення претендентів до участі в конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту «Створення Центру малоінвазивної хірургії (малоінвазивні оперативні втручання в хірургії, урології, гінекології та проктології)» по вул. Данилишиних, 62 у м. Трускавці», «Про затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційної комісії КП «Книги», «Про надання згоди про передачу основних засобів (нерухомого майна) у комунальну власність територіальної громади м. Трускавця».

Останнє з названих питань стосується ряду об’єктів, котрі ПрАТ «Трускавецькурорт» передає місту: надкаптажні споруди «Едварда», «Фердинанда», «Броніслави», «Юзі», колодязі окремих мінвод, літній туалет, музична альтанка, більярдна, скульптура «Дитинство», пам`ятник Адама Міцкевича. Причому ПрАТ передає місту це все багатство безплатно.

Насамкінець депутати виділили 100 тисяч гривень для СБУ на закупівлю квадрокоптера та нової техніки, проголосувавши за затвердження Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

Заспівавши чи заслухавши вдруге за день Державний гімн України, депутати Трускавецької міської ради на запрошення мера відправилися на фуршет з нагоди відкриття автостанції на вул. Дрогобицькій.

Володимир Ключак

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