Місце для Козира, або Відкрилися нові цікаві факти

By  | 27.09.2017 | Filed under: Новини

Посада начальника Медичного реабілітаційного центру «Перлина Прикарпаття» МВС України готується для колишнього міського голови Трускавця Р. Козира. Про це «Трускавецькому віснику» стало відомо з надійних конфіденційних джерел. Зараз практично проходить реалізація двох сценаріїв, в підсумку яких Р. Козир очолить цей трускавецький санаторій. Згідно першого, Петро Іванишин (людина з команди Козира) проходить спецперевірку, після чого працює на посаді керівника «Перлини Прикарпаття» кілька місяців і звільняється, уступивши таким чином місце Козиру. Нагадаємо, що Петро Іванишин є особою передпенсійного віку і навіть у випадку призначення його на цю посаду він не зможе перебувати на ній тривалий термін.

Другий сценарій буде реалізовано у випадку проблем з реалізацією першого. Як інформують наші надійні конфіденційні джерела, у Петра Іванишина є певні труднощі з проходженням спецперевірки, адже кількаразово по факту порушувалися кримінальні провадження, в яких він був фігурантом. Якщо правоохоронці зважать на всі обставини минулого життя та діяльності П. Іванишина, то йому посада керівника санаторію, де відпочивають працівники правоохоронних органів, аж ніяк не світить. В такому випадку відразу це місце займе Р. Козир, до біографії якого правоохоронці матимуть менше претензій. До пори до часу…

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