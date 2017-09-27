Місце для Козира, або Відкрилися нові цікаві факти

Посада начальника Медичного реабілітаційного центру «Перлина Прикарпаття» МВС України готується для колишнього міського голови Трускавця Р. Козира. Про це «Трускавецькому віснику» стало відомо з надійних конфіденційних джерел. Зараз практично проходить реалізація двох сценаріїв, в підсумку яких Р. Козир очолить цей трускавецький санаторій. Згідно першого, Петро Іванишин (людина з команди Козира) проходить спецперевірку, після чого працює на посаді керівника «Перлини Прикарпаття» кілька місяців і звільняється, уступивши таким чином місце Козиру. Нагадаємо, що Петро Іванишин є особою передпенсійного віку і навіть у випадку призначення його на цю посаду він не зможе перебувати на ній тривалий термін.

Другий сценарій буде реалізовано у випадку проблем з реалізацією першого. Як інформують наші надійні конфіденційні джерела, у Петра Іванишина є певні труднощі з проходженням спецперевірки, адже кількаразово по факту порушувалися кримінальні провадження, в яких він був фігурантом. Якщо правоохоронці зважать на всі обставини минулого життя та діяльності П. Іванишина, то йому посада керівника санаторію, де відпочивають працівники правоохоронних органів, аж ніяк не світить. В такому випадку відразу це місце займе Р. Козир, до біографії якого правоохоронці матимуть менше претензій. До пори до часу…

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