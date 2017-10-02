Місце зсуву біля Стебника відвідав голова Львівської обласної ради

By  | 03.10.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 3 жовтня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин спільно з депутатами облради відвідує місце зсуву, яке утворилася на території Болехівської сільської ради в зоні гірничого відводу рудника №2 Стебницького ДГХП «Полімінерал». Час прибуття очільника обласної ради – біля 12.10.

Наш кореспондент теж побував на місці події і побачив там нечувано велику кількість бажаючих побачити зсув. На огороджену територію впускають тільки представників ДСНС, експертів, представників влади та утворених комісій, журналістів і працівників «Полімінералу». Вхід на місце події зі сторони автодороги на Дрогобич контролюють працівники поліції та Муніципальної варти.

Як зазначив депутат Львівської обласної ради від Стебника Юрій Нестор, про можливі наслідки недофінансування «Полімінералу» у Стебнику говорили давно, найчастіше цю проблему піднімала громадська організація «Воля громади». За словами депутата, котрий разом з іншими депутатами та головою облради побував біля зсуву, настав час робити реальні кроки, щоб подібне не повторилося і запобігти можливим негативним наслідкам події.

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