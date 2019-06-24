Міжмуніципальна співпраця як стимул до розвитку

70 місцевих рад із 12 районів області, у тому числі 18 ОТГ, заявили про готовність до міжмуніципальної співпраці. Такі результати укладення договорів презентували на Форумі місцевого розвитку, який пройшов 25-27 червня у Трускавці, під час панельної дискусії «Міжмуніципальна співпраця: нові інструменти партнерства громад». Партнером проведення дискусійної панелі став Львівський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

- Окрім фінансової підтримки громад, завдання цього конкурсу полягало ще і в тому, аби подружити між собою місцеві ради, які би мали бути частиною ОТГ і не зайшли туди, сільські ради, які знаходяться навколо міст обласного значення, оскільки наразі жодне із восьми цих міст і обласний центр не утворили об’єднаної територіальної громади. Це хороший інструмент налагодження співробітництва, – розповіла директорка Львівського ЦРМС Програми «U-LEAD з Європою» Галина Гречин.

Ще чотири роки тому на Львівщині було укладено два договори міжмуніципальної співпраці, які, до того ж, залишилися нереалізованими. Завдяки цьому конкурсу впродовж кількох місяців 15 громад зареєстрували у Міністерстві регіонального розвитку договори міжмуніципального співробітництва, адже це було однією з обов’язкових умов конкурсу.

У результаті на конкурс було подано 14 проектів. Серед найцікавіших — створення інсультного центру на базі КНП “Стрийська центральна районна лікарня” та відділення реабілітації на базі КНП Стрийської міської ради “Стрийська центральна міська лікарня”, заради якого угоду уклали 20 місцевих рад, та «Безпека Самбірщини», який передбачає розвиток мережі відеонагляду на дорогах. Також є проекти щодо створення ЦНАПу, придбання обладнання до закладу охорони здоров’я, створення радіо-інформаційної мережі, заходи спрямовані на вирішення проблем із твердими побутовими відходами в Дрогобицькому районі.

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов поділився з учасниками дискусії практиками проектів, які реалізують у рамках міжмуніципального співробітництва громади Дніпропетровщини. Зокрема, одна з перших утворених в Україні Новопсковська об’єднана територіальна громада придбала асфальтний завод на своє комунальне підприємство і тепер не лише має власні потужності для ремонту доріг, а й заробляє гроші.

Участь у засіданні панелі взяли: директорка Львівського ЦРМС Галина Гречин, голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов, голова Самбірської райради Віталій Кімак, керівник аналітичної групи ГО «Європейський діалог» Олександр Софій. Модерував дискусію виконавчий директор Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» Василь Лозинський.

Дарія Зубрицька

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