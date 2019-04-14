Міжнародна Угода про спортивну співпрацю

В рамках підписаної трьохсторонньої Угоди між МЦ «Європейська інтеграція України», Львівським училищем фізичної культури та відділенням НОК України у Львівській області відбувся спільний візит голови правління МЦ «ЄІУ» Івана Цегенька та директора училища Степана Родака до польського міста Кросно. В делегацію також були включені футбольний тренер училища і колишній виконувач обов’язків головного тренера ФК «Карпати» (Львів) Володимир Беззубяк та радник міського голови Трускавця і громадський діяч, котрий займається дитячим футболом, представник Футбольної школи «КМС» Роман Матис.

Гості з України оглянули спортивну інфраструктуру міста Кросно, зустрілись з керівництвом спортивного клубу «Карпати» з цього міста, оглянули футбольний дитячий турнір. Володимир Беззубяк також прийняв участь в екзаменаційній комісії по відбору юних футболістів до ФК «Карпати» (Кросно).

Для продовження міжнародної співпраці була складена і підписана трьох стороння Угода між СК «Карпати» (Кросно), Львівським училищем фізкультури та МЦ «Європейська інтеграція України». Також подібний договір був підписаний з футбольною дитячою Академією «Актів-ПРО» з міста-курорту Риманув. Сторони одразу ж домовились про практичну реалізацію підписаних угод, а саме: приїзд дитячих футбольних команд в Україну і Польщу, практичне стажування польських футбольних тренерів на базі Львівського училища фізкультури, а також спільні дружні візити.

- Я дуже вдячний своїм польським друзям – головному тренеру ФК «Карпати» (Кросно) Дареку Янцковському, президенту цього клубу Богдану Юзефовичу, котрі виявили зацікавленість до співпраці в царині популяризації фізичної культури та спорту і на високому рівні забезпечили наш прийом, – розповідає Іван Цегенько. - Особисто задоволений з того, що вдалось організувати цю поїздку та нав’язати співпрацю такого рівня. Нам є чим похвалитись, адже Львівське училище фізкультури є кращим в Україні і підготувало за свою багатолітню історію багатьох відомих спортсменів, в тому числі Олімпійських чемпіонів. Польська ж сторона має дуже хорошу і розвинуту спортивну інфраструктуру. Отож, сподіваюсь, співпраця буде вигідна і корисна для всіх.

Отож попереду поїздки юних футболістів з України до Польщі. А це новий досвід і, беззаперечно, нові незабутні враження та можливість для дітей побувати і побачити Європу та познайомитись зі своїми зарубіжними однолітками.

Степан Гнатків

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