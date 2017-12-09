Міжнародне визнання і праця на благо України

7 грудня був підписаний договір про партнерство та відбулася церемонія офіційного відкриття Центру лікування та реабілітації за методом проф. Козявкіна на базі Cambridge Medical & Rehabilitation Center (https://cmrc.com) в місті Ель-Айн (Al Ain) в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це на офіційній сторінці в мережі Фейсбук інформує Міжнародна клініка відновного лікування професора Володимира Козявкіна.

За умовами договору про партнерство, міжнародна компанія CMRC LTD. спільно з українськими колегами відкриє мережу аналогічних центрів по комплексному лікуванню та реабілітації пацієнтів з використанням методу проф. Козявкіна в ОАЕ та інших країнах Близького Сходу.

Інноваційна медична технологія з України – Метод професора Козявкіна – вже досить відома в країнах Близького Сходу, оскільки за останні кілька років в Україні (в клініках проф. Козявкіна в Трускавці та Львові) успішно пройшли лікування і реабілітацію десятки пацієнтів з ОАЕ, Катару, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та інших країн.

У Центрі працюватиме іноземний медичний персонал, який пройшов навчання та отримав акредитацію в Центрі навчання та сертифікації за методом професора Козявкіна, що діє на базі Міжнародної клініки відновного лікування в м. Трускавець.

В коментарі для ЗМІ Герой України, професор Володимир Козявкін зауважив, що це є приклад успішного міжнародного партнерства, який стане серйозним внеском в скарбничку позитивного іміджу України на міжнародному медичному ринку.

Те, що Міжнародна клініка відновного лікування «Еліт» професора Козявкіна серйозно працює на імідж України і має серйозне позитивне реноме у світовій медицині, свідчить і інший факт. Так, днями клініка отримала одну із найпрестижніших світових премій у галузі якості Business Initiative Directions 2017 (BID), фундатори якої щорічно проводять ретельний відбір кандидатів, компаній та організацій для визначення кращих з кращих у провідних галузях суспільного життя.

Головним завданням BID є визнання якості організацій з усього світу та популяризація культури якості, яка визначається унікальними критеріями оцінки, адаптованими до потреб різних споживчих ринків із залученням медійних та комунікаційних програм BІD.

Цьогорічна Міжнародна конвенція з якості BID відбулась в конференц-залі готелю Guoman в Лондоні, де BID та BID Group One представили нагороду International Quality Crown («Корона міжнародної якості»). Конвенцію очолив особисто Хосе Е. Прієто, Президент та Виконавчий директор BID, разом з провідними представниками ділового світу та дипломатичного корпусу.

«Вручення Kорони міжнародної якості представникам Клініки відновного лікування ще раз підтвердило європейський рівень та високі стандарти нашого медичного закладу», – зазначають у Міжнародній клініці відновного лікування.

Підготував Володимир Ключак

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