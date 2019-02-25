Міжнародні гірськолижні змагання «Karpatia OPEN» фінішували в Польщі

10-11 березня 2019 року в польському місті Устрики Дольні фінішували перші міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту «Karpatia OPEN». Заснували їх ТОВ «Буковиця» та Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України». Турнір проходив в три етапи: в Словаччині, Україні та Польщі. Приймали етапи міста Дольний Кубін, Трускавець та Устрики Дольні.

В змаганнях брали участь спортсмени віком 10-15 років, котрі регулярно займаються гірськолижним спортом та беруть участь в різноманітних турнірах. Отож, рівень юних гірськолижників був надзвичайно високим, а самі змагання дуже видовищними.

Третій етап змагань проходив на схилах гірськолижного комплексу Лаворта, що неподалік польського міста Устрики Дольні. Спортсмени змагались два дні: перший день в дисципліні слалом-гігант, другий день – спеціальний слалом. І саме польські змагання вирішували долю першого командного Кубка «Karpatia OPEN».

Всі спортсмени викладались на повну, але все ж таки за результатами трьох етапів найкращий командний результат показала українська команда «Сніжинка» з міста Борислав – 1 890 очок, друге місце: команда спортивної школи міста Устрики Дольні (Польща) – 1 855 очок, і третє місце: команда спортивного клубу «Кубінска Хола» з міста Дольний Кубін (Словаччина) – 760 очок.

Урочиста частина і нагородження відбувались в надзвичайно святковій і урочистій атмосфері в прекрасному та сучасному будинку культури міста Устрики Дольні. Перед нагородженням учасники і гості турніру змогли насолодитись концертом за участю танцювальних колективів цього карпатського містечка. Після концерту учасників і гостей привітали бургомістр Устриків Дольних Бартош Ромовіч, голова організаційного комітету змагань «Karpatia OPEN» Іван Цегенько та керівник відділу спорту та молоді з словацького міста Дольний Кубін Мірослав Драб. Після цього розпочалось нагородження спортсменів в різноманітних вікових категоріях. Медалі і відзнаки вручали спортивний директор «Karpatia OPEN» Дмитро Мицак, керівники словацького, українського і польського етапів Іван Гечко, Віталій Мицак та Бартломей Кандзьолка. Завершилось нагородження врученням Кубків «Karpatia OPEN» за всі три місця та спільною фотографією під знамениту пісню-гімн «We are the champions».

По завершенню офіційної частини на гірськолижному комплексі Лаворта відбулось святкування завершення турніру та гірськолижного сезону 2018-2019, під час якого представники трьох країн домовились про проведення «Karpatia OPEN» в сезоні 2019-2020. Отож, попереду в нас нові змагання і нові досягнення!

Організатори висловлюють щиру подяку всім, хто долучився до організації і проведення турніру в цьому сезоні, а також запрошують до партнерства в наступному турнірі.

Іван Цегенько, голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України»

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