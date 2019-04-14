Міжнародні інвестори вкладають кошти у розвиток інноваційної медичної технології професора Козявкіна

Як інформує наше власне джерело, у п’ятницю, 3 травня, у Трускавці відбудеться знакова подія у сфері охорони здоров’я України. Так, в цей день у Міжнародній реабілітаційній клініці відновного лікування професора Володимира Козявкіна відбудеться урочисте підписання договору про співпрацю з одним із лідерів міжнародного інвестування медичного ринку, компанією TVM Capital Healthcare. Захід відвідає іноземна делегація, до складу якої увійшли керівники компанії TVM, представники медичних закладів та менеджменту з країн ЄС, ОАЕ та Саудівської Аравії.

Як зазначають в клініці, ця подія є знаковою для вітчизняної медичної галузі та буде цікавою для широкого загалу. Це перший в історії незалежної України випадок, коли унікальна українська медична технологія – Метод професора Козявкіна – була визнана далеко за межами нашої держави та буде імплементована для лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем та іншою неврологічною патологією в низці реабілітаційних закладів в країнах Перської Затоки, Західної Європи та Північної Америки.

Після декількох років підготовки інвестиційного проекту із запровадження інноваційної медичної технології – Методу професора Козявкіна – у країнах Перської Затоки, Західної Європи і Канади сторони готові підписати договір. На урочистій церемонії підписання будуть присутні автор методу, Герой України, професор Володимир Ілліч Козявкін та глава TVM Capital Healthcare доктор Гельмут Шухслер (Helmut M. Schuehsler).

В рамках партнерства між двома сторонами була створена нова компанія Vivus Medical Rehabilitation Company, основним завданням якої є організація та забезпечення медичного обслуговування із використанням Методу проф. Козякіна у більш ніж 15 країнах Близького Сходу, Західної Європи та Північної Америки.

Сторони сподіваються, що успішна реалізація цього проекту стимулюватиме не тільки інтеграцію інноваційних українських технологій до глобального медичному ринку, а ще й дасть потужний поштовх до створення нових ефективних методів допомоги людям з особливими потребами.

TVM Capital – це група незалежних інвестиційних фондів венчурного капіталу, які інвестують в інноваційні біотехнологічні, фармацевтичні та медичні компанії в ЄС, Канаді, США та країнах Близького Сходу та Азії. З моменту заснування і протягом вже 36 років TVM Capital інвестує в медичні компанії з метою розширення можливостей для впровадження новітніх медичних технологій. Співпраця з великими міжнародними інвестиційними фондами відкриває медичним закладам унікальні можливості в реалізації новітніх проектів, націлених на забезпечення своєчасної діагностики, а також якісного та ефективного лікування.

Унікальний авторський метод професора Козявкіна, який існує більше 30 років, широко відомий та визнаний не тільки в Україні, й за кордоном. За цей час десятки тисяч хворих із різних країн мали можливість пройти курси ефективної реабілітації за Методом професора Козявкіна у медичних закладах України, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів. Тому міжнародні медичні інвестори вирішили почати свою діяльність в Україні саме з інвестування у розвиток вже перевіреної медичної технології, яка може допомогти покращити якість життя людей, хворих на ДЦП та інші захворювання центральної нервової системи.

Підготував Володимир Ключак

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