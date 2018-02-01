Міжнародний альянс «Азербайджан-Україна» пропонує відкрити у Трускавці філію Міжнародного банку Азербайджану

По залученню азербайджанських інвестицій курортне місто Трускавець займає одне з перших місць в Україні. Про це заявив голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов.

За його словами, в Трускавці вже діють два ресторани азербайджанської кухні, також азербайджанські бізнесмени побудували тут торговий центр і готель. Швидше за все, мова йде про ресторани «Старий Баку» та «Султан», торговий центр «Європа» і готель на початку вул. Уляни Кравченко поблизу пам’ятника Іванові Франкові.

Крім того, Ельмар Мамедов повідомив, що серед зарубіжних гостей Трускавця відвідувачі з Азербайджану займають перше місце, і їхня кількість щороку зростає.

«Щороку приблизно 4 тис. людей з Азербайджану відпочиває в Трускавці. Азербайджанців тут можна зустріти буквально на кожному кроці цілий рік. Наші бізнесмени масово скуповують нерухомість в Трускавці і його околицях. Часом у мене самого створюється враження, що я перебуваю не в Трускавці, а десь в Азербайджані», – зазначив Ельмар Мамедов.

«Під час розмов азербайджанські бізнесмени нарікають на те, що стикаються з труднощами щодо переведення великих сум з Азербайджану. З урахуванням вищесказаного я вважаю, що в Трускавці необхідно відкрити філію Міжнародного банку Азербайджану. Це значно полегшить життя азербайджанському бізнесу у Трускавці і азербайджанським туристам», – сказав глава Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна».

Також читайте