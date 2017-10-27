Міжнародний День кухаря у Дрогобичі

У вищому професійному училищі №19 м. Дрогобич, яке є партнером ГО «Європейська інтеграція України», відбулось відзначення міжнародного дня кухаря. З цього приводу вчителі і учні підготовили і провели кулінарний ярмарок, на якому були представлені традиційні українські страви: холодні закуски, салати, перші страви та широкий асортимент гарячих закусок. Все це було приготовлено учнями навчального закладу. В дегустації страв разом з директором училища Володимиром Маринкевичем взяв участь і голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько, який тривалий час працював в готельно-ресторанній індустрії. Він відмітив високий кваліфікаційний рівень учнів, їхнє старання, працелюбство, а також чудову якість приготовлених страв.

Вище професійне училище №19, котре знаходиться в Дрогобичі, славиться чудовою навчально-виробничою базою, якісною і кваліфікованою підготовкою спеціалістів та заслужено користується популярністю. Також цей навчальний заклад є єдиним з професійно-технічних закладів Львівщини, який виконав державне замовлення зі вступу, а його директор Маринкевич Володимир Мар’янович на недавній сесії обласної ради був представлений до нагородження Премією Верховної Ради України за сумлінну працю в системі професійної освіти, високий професіоналізм та особистий внесок у підготовку кваліфікованих робітничих кадрів області.

Степан Гнатків

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