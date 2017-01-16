Міжнародний фонд Івана Франка оголосив про початок конкурсу на найкращий силуетний портрет Івана Франка

By  | 23.01.2017 | Filed under: Новини

До участі в конкурсі запрошуються усі бажаючі. Роботи слід надсилати на електронну адресу frankofund@ukr.net або поштову адресу Фонду: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48а, оф. 15) з поміткою «силует».

Міжнародний фонд Івана Франка прийматиме роботи з 1 лютого по 1 березня 2017 року.

Директор Фонду Ігор Курус повідомив, що  для учасників конкурсу встановлюється три премії: 3 тис. грн., 2 тис. грн. та 1 тис. грн. відповідно.

«Силует має відповідати мистецтвознавчим вимогам, має бути оригінальним, що забезпечуватиме його пізнаваність та візуальну ідентифікацію із зображенням Івана Франка; має бути контурним, легким у відтворенні; має бути зображеним на білому фоні та містити зображення І. Франка у профіль», – зауважив Ігор Курус.

Детальна інформація про конкурс, а також вимоги до силуетного портрету Івана Франка містяться на сайті Міжнародного фонду Івана Франка: http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2017/01/20/poryadok-provedennya-konkursu-na-najkraschyj-syluetnyj-portret-ivana-franka/

Трускавецький вісник

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