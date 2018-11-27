Модрицький шофер збив модрицьку дитину

By  | 14.12.2018 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у четвер, 13 грудня, близько 08:20 на автодорозі сполученням “Дрогобич-Трускавець”, в м. Стебник по вул. Задвірній, водій автомобіля “Фольксваген Гольф 2” 1961 року народження, мешканець с. Модричі Дрогобицького району, рухаючись в напрямку м. Дрогобича, здійснив наїзд на пішохода, мешканку с. Модричі 2003 року народження (дитина). Внаслідок пішохід була доставлена до ДМЛ №1 м. Дрогобича з діагнозом :“забійна рана голови, забій колінного суглобу”. Обставини та причини події встановлюються.

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