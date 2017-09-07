Мої роздуми над книгою «Дерева моєї долі»

Ця книга адресована нащадкам.

Лев Грицак

Тут вся історія невипадкова,

Щоби колись нащадок в руки взяв,

І жодного не пропустивши слова,

Легендами життя своє розклав.

Він описав походження родини,

Нехай про це читає весь народ.

Він є достойним сином України,

А у душі – великий патріот.

У християнській виростав родині,

Над все Закон Господній поважав.

Він будувати помагав святині,

Полеглим шану свято віддавав.

Так сталося – життя нараз змінилось,

Сюди його прислав облком.

Нове тут господарство утворилось,

Назначили його керівником.

Тут голову міського обирали,

Його ім`я у список занесли.

І люди зовсім ще його не знали,

Відразу зависники ожили.

Йому тоді ще доля підіграла,

Бо йти на мера він не планував,

Та партія таку вказівку дала

І він тоді вже вибору не мав.

Влили на нього стільки негативу,

Був найбрудніший виборчий процес.

Він вийшов переможцем, як на диво,

В той час його народ підтримав весь.

В колеса палки ставили навмисно,

Йому Господь поміг і всі святі,

Господарем він справжнім став у місті,

Скільком він людям допоміг в житті!

Бо є в житті тверде у нього кредо –

Твори, як можеш ти, лише добро!

І неодмінно, що колись до тебе

Сторицею повернеться воно.

Хотів на краще місто відродити,

Усюди проявляв свій тонкий смак.

На жаль, що трудно разом всім вгодити,

Зловмисникам було усе не так.

Зробив, щоб місто бачили здалека,

Куди б не їхав з якого би кінця.

Малий ландшафт – і за таким проектом

Прикрасив в`їзд усім до Трускавця.

Усе вдалось так, як йому хотілось,

І задум свій він втілив у життя.

Він все зробив, щоб місто відновилось,

Ще й розробив свій план для майбуття.

Та й видав книгу для своїх нащадків,

Від прадідів згадав свій родовід:

Своє дитинство й сьогодення згадку,

Щоб покоління не згубився слід.

З дерев зложив свою життєву повість,

Усі легенди вітами назвав,

І кожна з них навіяла на сповідь,

Двадцять одну впродовж життя зібрав.

Щоб його внуків правнуки читали,

Як праведно життя провів їх дід,

Щоб всі нащадки приклад з нього брали

І не зганьбили їх славетний рід.

Стефанія Шумило, м. Трускавець, член літературного об`єднання «Письменники Бойківщини», 2017 р.

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