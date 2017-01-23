№69026 Молебень за процвітання України

By  | 23.01.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

22 січня, в День Соборності України, після Божественної літургії у православному храмі Святої Покрови м. Борислав, протоієрей Діонісій Буренко відслужив молебень до Господа за мир і процвітання України. Священик просив Бога умудрити правителів, підтримати сиріт, благословити немічних, уврачувати хворих, послати багатоочікуваний мир і благословити усіх християн. Вкінці, батюшка окропив вірян святою водою. В це й же день Ключар Свято-Покровської церкви протоієрей Миколай Возняк відслужив заупокійну літію за захисників Донецького аеропорту та всіх, що життя своє віддали за суверенітет та незалежність України.

Трускавецький вісник

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ID: 69026
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