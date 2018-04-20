«Я маю право жити на землі,

Творити, дихати, учитись»

19 квітня у Трускавецькій центральній міській бібліотеці була проведена вікторина «Молодь і закон» для учнів 10 класу ЗСШ № 1. Провідний бібліотекар юнацької кафедри Олександра Пфайфер розповіла про те, що на сьогодні проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем українського суспільства. Юрист бюро правової допомоги Мар`яна Шуляк продемонструвала фільм про правопорушення і запропонувала ситуації для обговорення. Найбільшу зацікавленість у молоді викликали завдання, в яких потрібно було проявити кмітливість у розв`язуванні кримінальних ситуацій.

В рамках заходу була організована книжкова виставка «Відповідальність неповнолітніх», яка інформувала про світ правових відносин. На завершення заходу кожен учень отримав буклет «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник».

Отже, від народження всі люди мають певні права, які гарантовані Конституцією і захищаються державою. Їх потрібно знати й реалізовувати, але пам`ятати, що поводитись слід так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар юнацької кафедри Трускавецької ЦБ

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