Молода п`яна жінка скоїла ДТП

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, у вівторок, 23 жовтня, близько 4.30 на автодорозі «Нижанковичі-Стрий» неподалік села Далява Дрогобицького району сталася ДТП. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Рено Меган», 21-річна мешканка одного з сіл Дрогобицького району, не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет. Під час ДТП водій отримала тілесні ушкодження, зокрема травму хребта та переломи. Окрім того, лікарі діагностували у неї алкогольне сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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