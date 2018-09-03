Моршин делегує свого представника до Госпітальної ради Львівського госпітального округу

By  | 04.09.2018 | Filed under: Новини

Триває медична реформа, одним із завдань якої є створення в Україні госпітальних округів. Швидше за все, намагання утворити на Львівщині кілька таких округів, зокрема і Дрогобицький, завершаться безрезультатно, адже є чітка тенденція до створення єдиного в області госпітального округу. На ХХХІ сесію Моршинської міської ради, котра відбудеться у четвер, 6 вересня, виноситься питання «Про делегування представника Моршинської міської ради до Госпітальної ради Львівського госпітального округу».

Серед інших цікавих питань, котрі планують розглянути цього дня в Моршині, є питання внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста та до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршина, а також внесення змін до Екологічної програми м. Моршина на 2018-2020 роки та затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста . Порядок денний ХХХІ сесії Моршинської міської ради можна переглянути за посиланням http://morshyn-rada.gov.ua/sklikayetsya-xxxi-sesiya-morshinsko%d1%97-misko%d1%97-radi/

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • “Ювента” оголошує набір в школу спортивних та бальних танців
    03.09.2018 | 14:27

    Також читайтеУ неділю в Трускавці пройде Доґ-Фест (1)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)Трускавець вшанує Івана Франка (афіша) (1)Запрошуємо на пісенно-гумористичний фестиваль “Борислав сміється” (1)

  • Запрошуємо косметолога та масажиста
    16.08.2018 | 09:03

    СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста та медичну сестру (косметолога по тілу). Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайте“Ювента” оголошує набір в школу спортивних та бальних танців (0)У неділю в Трускавці пройде Доґ-Фест (1)Запрошуємо на роботу адміністратора (0)Трускавець вшанує Івана Франка (афіша) (1)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви