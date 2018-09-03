Моршин делегує свого представника до Госпітальної ради Львівського госпітального округу

Триває медична реформа, одним із завдань якої є створення в Україні госпітальних округів. Швидше за все, намагання утворити на Львівщині кілька таких округів, зокрема і Дрогобицький, завершаться безрезультатно, адже є чітка тенденція до створення єдиного в області госпітального округу. На ХХХІ сесію Моршинської міської ради, котра відбудеться у четвер, 6 вересня, виноситься питання «Про делегування представника Моршинської міської ради до Госпітальної ради Львівського госпітального округу».

Серед інших цікавих питань, котрі планують розглянути цього дня в Моршині, є питання внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста та до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Моршина, а також внесення змін до Екологічної програми м. Моршина на 2018-2020 роки та затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Моршин. Порядок денний ХХХІ сесії Моршинської міської ради можна переглянути за посиланням http://morshyn-rada.gov.ua/sklikayetsya-xxxi-sesiya-morshinsko%d1%97-misko%d1%97-radi/

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