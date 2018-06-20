Моршин обігнав Трускавець в питанні наданні статусу курорту державного значення

19 червня Львівська обласна рада підтримала ініціативу щодо оголошення природної території м. Моршина курортом державного значення. Про це інформує прес-служба Моршинської міської ради. Новий статус курортної території забезпечить збереження природних ресурсів, покращить не тільки інвестиційний клімат, але й матиме іміджевий характер для курорту.

Львівська ОДА підготує відповідне клопотання та пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про оголошення природної території м. Моршина курортною територією державного значення.

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