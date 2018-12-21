Моржування: поради з перших вуст

Наближається велике християнське свято Водохреща. В цей день з року в рік щораз більшої популярності набуває звичай Йорданських купань. Чимало людей в цей день прямують на річки та озера, щоб пірнати в ополонку, адже вірять, що вода у цей день володіє цілющими властивостями і дарує людині міцне здоров’я на увесь рік.

Як впливає купання в крижаній воді на організм людини і чи потрібна для цього спеціальна підготовка? Про це та інше нам розповідає 67-річний моржувальник з Трускавця Альбін Дзюменко.

- Коли і за яких обставин Ви почали загартовуватись?

- Не так вже й давно, близько року тому. Чому вирішив? Бо здоров’я почало підводити. В молодості люди не надто задумуються над тим, який спосіб життя ведуть, чим харчуються чи займаються спортом. І лише в старшому віці, коли починає турбувати здоров’я думають про це. Так і я, – вийшовши на пенсію зрозумів, що треба тримати свій організм в тонусі. Адже організм потребує їжі, ми її даємо йому, а витрати енергії з роками стають все менші. Ми менше рухаємось, тому часто в старших людей починається ожиріння. Тому, я вважаю, треба змушувати себе рухатись, вести активний спосіб життя.

- Але Ви не одразу почали пірнати в крижану воду? Мабуть потрібна якась поступова підготовка?

- Так, не одразу. Своє загартовування я розпочав поступово, з весни, потім перейшов через літо, осінь і тепер пірнаю в крижану воду. Головне тут – налаштувати себе правильно, ввімкнути голову і зрозуміти, що тобі це потрібно. А також – не дозволяти ліні перебороти себе. По собі помічаю, коли пропущу хоча б один день, наступного дня вже важче зібратись з силами і піти. Це має бути регулярна звичка – щоденно загартовуватись.

- Як змінилось ваше здоров’я, відколи Ви почали загартовуватись?

- Дуже змінилось. Якщо попередні роки я хворів по кілька разів на рік, то відколи почав загартовуватись не застуджувався ще жодного разу.

- А яким є Ваш розпорядок дня? Чи можете дати якісь поради тим, хто планує розпочати моржування?

- Я розпочинаю свій день зі склянки води. Через якийсь час можу дозволити собі горнятко кави. Обов’язково роблю зарядку. Ходжу містом, на спортивних, тренажерних майданчиках роблю розминку. Потім йду до озера, де пірнаю в ополонку. Важливим є харчування. Стараюсь щодня з’їдати одне яблуко, – воно дуже корисне для організму.

А щодо порад, – тут важко щось радити. Головне слухати свій організм і включати голову. Бо це ви робите для себе, для свого здоров’я.

Спілкувалась Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн, газета «Франкова криниця Підгір`я»

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