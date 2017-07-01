Московських найманців кара не омине

Щоденні повідомлення про події на Донбасі та про те, що проросійські бойовики відкривають вогонь по українських воїнах у різних напрямках лінії бойового зіткнення з різних видів зброї; застосування танків та іншої військової техніки на українській території проти жителів різних населених пунктів та ЗСУ дає нам чітке розуміння, що керівниками та членами таких псевдореспублік як ДНР і ЛНР є особи, діяльність яких фінансується і узгоджується російським керівництвом.

Не викликає жодних сумнівів те, що зброя та боєприпаси у такій величезній кількості, достатній для багаторічного ведення війни проти армії України, не могла у них появитися нізвідки. Зрештою, вже давно стало очевидним те, що жодних ополченців на Донбасі немає, бо відсутні причини ополчення населення частини України проти більшої частини України.

Міф, навіяний президентом Росії Володимиром Путіним про те, що таким чином Росія захищає інтереси російськомовної частини населення України, луснув, наче мильна бульбашка, адже російські кулі якраз й летять у здебільшого російськомовне населення країни, яким заселений Донбас. Загалом від цього потерпає вся Україна.

Ми отримуємо щораз більше беззаперечних доказів участі найманих бойовиків, згідних за гроші вбивати будь-кого. Вони байдужі до долі України, як і тих, кого ще нещодавно фальшиво називали «братами».

Останній приклад – затримання 3 липня ц.р. поліцейськими Волновахи 66-річного генерал-майора терористів, отаман регіонального козачого об’єднання «ДНР». Виявилося, що місцевий мешканець Макіївки має офіційне посвідчення отамана «ДНР» та дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал та нагайки). Він розповів, що у 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, «козаки» приєдналися до терористів. До обов’язків полка входили: охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території.

Крім того, отаман «зомбував» молодь, займаючись ідеологічною агітацією на підтримку влади фейкової республіки.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Цього ж дня вночі на пункті пропуску «Гоптівка» у Харківській області українські прикордонники затримали чоловіка, який причетний до бойовиків ОРДЛО. Після вивченої друкованої інформації, вилученої в затриманого, стало зрозуміло, що він безпосередньо причетний до діяльності російсько-терористичних угруповань на сході України. Прикордонно-митна оглядова група перевірила його сумку з речами, серед яких виявила ще й внутрішній паспорт громадянина РФ, фотокартки з зображенням незаконних збройних формувань. Крім того, серед речей було виявлено ноутбук з відео, на якому зафіксовано розстріл військовослужбовців ЗС України та фотокартки з наругою над державними символами України. На відео, опублікованому прикордонниками, чути, як чоловік говорить, що російський паспорт отримав другим, а в ФМС Росії йому сказали, щоб залишив собі український паспорт. Про цей факт повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

Сьогодні майже кожен житель Східної України та Криму переконаний, що як окупація Криму, так і війна на Донбасі принесли тільки горе, тисячі невинних жертв війни, руїни, голод, страждання, переслідування за інакодумство та українську мову, анархію, безправ’я, мародерство, тисячі зруйнованих родин. Вони втомились від марних очікувань кращого життя у вигаданих республіках, бо краще життя на цих територіях без решти України – утопія.

Артем Онищенко

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